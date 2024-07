La battante Olga Kharlan, voix puis symbole de l'Ukraine dans la sphère du sport, croise le fer lundi pour conquérir le titre olympique, le seul manquant à la sabreuse la plus dominante de son époque.

Ce pourrait être les ultimes JO de la quadruple médaillée olympique, élimée par des mois de combat politique contre le retour russe dans le sport, l'angoisse pour ses proches restés au pays et les traumatismes de son sport sur son corps.

Olga Kharlan, lors des championnats du monde à Milan, le 29 juillet 2023. © AP Photo/Antonio Calanni

"Je vais m'arrêter un temps après les Jeux", prévient-elle dans un entretien à l'AFP. Je verrai comment mon corps répond après." À 34 ans, dans un mois, la sabreuse de Mykolaïv a régné sur sa discipline comme ils n'ont été que quelques-uns à le faire, tous sports confondus.

En moins d'une décennie, elle a fait main basse sur trente étapes de Coupe du monde, ne laissant que des miettes à la concurrence. Jusqu'à ce que le Covid ne détraque tout: après un seul tournoi en dix-huit mois, elle est éjectée aux JO de Tokyo dès son entrée en lice.

Sept mois passent. Quand son pays est envahi par la Russie, elle fonce en Ukraine pour ramener sa soeur et son neveu en Italie où elle a pris racine avec son compagnon, le sabreur Luigi Samele, médaillé de bronze à Paris samedi.

Quand elle finit par retrouver les pistes, une fois passé le choc, rien ne va. "J'ai été proche d'arrêter l'escrime, confie-t-elle. En compétition, je voulais tellement prouver quelque chose et gagner pour mon pays, pour mes parents parce que le sport donne de l'espoir et des émotions positives. Mais pendant une moitié d'année, je n'ai pas eu le moindre résultat par équipes ou en individuel."

En souffrance, l'Ukrainienne est proche de rendre les armes, forcée déjà de remiser son téléphone les jours de tournoi pour ne pas craindre pour les siens entre deux matches. "Je me souviens d'un tournoi à Orléans en 2022 où ma première adversaire me casse le gros orteil, raconte-t-elle. Je me suis dit que Dieu ou bien l'univers m'intimaient d'arrêter les frais." "Trop bornée", selon ses propres mots, pour se résoudre à capituler, la quadruple championne du monde retrouve une poignée de semaines plus tard, à Tunis, le podium, trois ans après le précédent.

"Je me suis dit 'Je vais le faire, je vais me battre'", relate Olga Kharlan. Et j'ai reçu plein de soutien d'Ukraine, vous n'imaginez pas à quel point on est suivis par les soldats nous défendant sur le front."

Son destin jusqu'à Paris est demeuré sinueux : sa disqualification pour ne pas avoir serré la main de son adversaire russe Anna Smirnova aux Mondiaux à Milan met en péril sa participation à Paris.

"J'ai pensé que c'était peut-être ma destinée de rater les Jeux", raconte Kharlan. "Je me suis tellement battue. Pour faire suspendre les Russes aux congrès de la Fédération, en portant cette parole..."

Une invitation personnelle du président du Comité international olympique Thomas Bach pour les Jeux change la donne. Sa suspension est finalement levée par la Fédération internationale d'escrime, présidée jusqu'à l'invasion de l'Ukraine par le milliardaire russe Alicher Ousmanov.

Lundi sera-t-il son or ? Avec 61 podiums de Coupe du monde, Olga Kharlan en compte plus que celle considérée comme la plus grande escrimeuse de tous les temps, la triple championne olympique italienne de fleuret Valentina Vezzali (55). La voir tourner le dos aux anneaux sans titre olympique relèverait de l'anomalie.