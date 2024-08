Pas d'effet boule de neige pour le plongeon français: Alexis Jandard et Jules Bouyer ont pris vendredi la 5e place de la finale olympique du tremplin 3 m synchronisé, remportée par les champions du monde chinois Long Daoyi et Wang Zongyuan à Saint-Denis.

Les Mexicains Juan Celaya et Osmar Olvera, un temps en tête du concours après le 4e tour, au grand bonheur de leurs supporters venus en nombre au Centre aquatique, ont finalement décroché l'argent.

Le bronze est revenu aux Britanniques Anthony Harding et Jack Laugher.

C'est une petite déception pour le duo français qui avait obtenu le bronze aux Mondiaux de 2023 et pouvait viser une médaille à domicile.

"On aurait pu faire mieux", ont reconnu les deux Français, tout en positivant juste après le concours.

"Il fallait qu'on soit dans un jour 'avec'. C'était un jour... avec le public", a ajouté Jandard, 27 ans, dans un sourire.

Bouyer, 22 ans, a dit avoir "kiffé": "on n'a jamais eu un public comme ça, 500 personnes dans la piscine".

Une médaille aurait eu un goût de revanche pour Jandard, après sa chute remarquée début avril sur le même plongeoir du Centre aquatique, lors de son inauguration en présence du président Emmanuel Macron.

La chute, couplée à une bonne dose d'autodérision de Jandard, avait fait le tour des réseaux sociaux et placé le plongeon sur le devant de la scène médiatique.

"C'était tellement une chance unique et un beau cadeau (...) d'avoir les projecteurs rivés sur le plongeon que ça me tenait à cœur pour ma discipline de faire honneur à tout ça et de montrer qui on était", a commenté Jandard, qui n'a pas été gêné par ce mauvais souvenir vendredi.

"Le pire, c'était un mois après", début mai, "pour le test-event : lors des premiers plongeons, j'avais les jetons, ça a été compliqué, j'y pensais beaucoup et ça allait super bien finalement", s'est-il souvenu.

"Aujourd'hui, c'était encore différent, dans une ambiance électrique".

Depuis l'entrée du plongeon au programme des JO en 1904, la France n'a décroché qu'une seule médaille, l'argent aux JO d'Helsinki en 1952 grâce à Mady Moreau.

A des années-lumière de la Chine, qui poursuit sa mainmise sur la discipline aux JO-2024, avec un 4e titre en autant de finales.