Direct "Plus de temps à perdre" pour un cessez-le-feu à Gaza, selon un émissaire américain à Beyrouth

Un émissaire du président américain Joe Biden a déclaré ce mercredi 14 août à Beyrouth qu'il n'y avait "plus de temps à perdre" pour parvenir à un cessez-le-feu à Gaza, qui éviterait un embrasement régional. La visite d'Amos Hochstein à Beyrouth intervient alors que les craintes sont vives de voir l'Iran et le Hezbollah frapper Israël en riposte à l'assassinat d'un haut responsable de la formation libanaise près de Beyrouth et du chef du Hamas à Téhéran.

