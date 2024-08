L'agence de presse Reuters a annoncé dimanche qu'un conseiller sécurité travaillant avec une de ses équipes avait été tué la veille dans une frappe sur leur hôtel à Kramatorsk, dans l'est de l'Ukraine.

L'homme "faisait partie de l'équipe de Reuters qui logeait à l'Hôtel Sapphire à Kramatorsk (...) lorsqu'il a été frappé par un tir", a indiqué l'agence dans un communiqué sur X, se disant "dévastée" par la nouvelle.

"Deux de nos journalistes sont à l'hôpital; l'un est soigné pour des blessures graves", a ajouté Reuters, en précisant que trois autres collègues étaient indemnes.

Vadym Filachkine, gouverneur de la région ukrainienne de Donetsk (est), où se déroule l'essentiel des combats, a affirmé que l'hôtel à Kramatorsk avait "été pris pour cible" par l'armée russe.

"Nous recherchons d'urgence de plus amples informations, travaillons avec les autorités de Kramatorsk et apportons notre soutien à nos collègues et à leurs familles", a ajouté l'agence.