La Chine s'est dite mardi "profondément choquée" par les pertes humaines consécutives aux frappes israéliennes de grande ampleur qui ont fait environ 500 morts au Liban.

Ces bombardements visant le Hezbollah font craindre un embrasement de la région, près d'un an après le début de la guerre à Gaza.

"La Chine accorde une attention particulière aux tensions actuelles entre le Liban et Israël et est profondément choquée par le grand nombre de victimes causées par ces opérations militaires", a indiqué lors d'un point presse régulier Lin Jian, un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, en réponse à une question sur les attaques israéliennes.

Mardi, l'armée israélienne a annoncé avoir frappé dans la nuit "des dizaines de cibles du Hezbollah dans de nombreuses régions du sud du Liban".

Les bombardements, d'une intensité sans précédent depuis le début des échanges de tirs à la frontière israélo-libanaise en octobre 2023, ont visé "environ 1.600 cibles terroristes", selon l'armée, dans le sud du Liban et la vallée de la Békaa, dans l'est, des bastions du Hezbollah.

"La Chine s'oppose aux violations de la souveraineté et de la sécurité du Liban, et s'oppose et condamne toutes les actions qui portent atteinte à des civils innocents", a souligné mardi Lin Jian.

"Nous appelons les parties concernées à prendre des mesures pour apaiser immédiatement la situation, empêcher une nouvelle escalade des tensions régionales et sauvegarder efficacement la paix et la stabilité au Moyen-Orient ainsi que la sécurité et la vie des populations", a-t-il ajouté.

Le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi avait affiché lundi lors d'une rencontre avec son homologue Abdallah Bou Habib un ferme soutien au Liban.

"Nous sommes fermement opposés aux attaques aveugles contre les civils", avait indiqué Wang Yi à New York, selon un communiqué de son ministère diffusé mardi.

"Quelle que soit l'évolution de la situation, nous serons toujours aux côtés de la justice, aux côtés de nos frères arabes, dont le Liban", a assuré le diplomate chinois.