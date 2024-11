Le mois d'octobre a été le pire pour l'armée russe en termes de pertes de soldats depuis le début de la guerre avec l'Ukraine en février 2022, selon le chef d'état-major britannique. Une moyenne d'environ 1 500 soldats russes ont été tués ou blessés par jour en octobre, a déclaré l'amiral Tony Radakin à la BBC.

La Russie ne révèle pas le nombre de ses morts, mais Tony Radakin a déclaré que le bilan du mois dernier était le plus lourd depuis que Moscou a lancé l'invasion à grande échelle de son voisin ukrainien. "La Russie est sur le point d'arriver à 700.000 personnes tuées ou blessées, ce qui illustre l'énorme douleur et la souffrance que la nation russe doit supporter à cause de l'ambition du président Vladimir Poutine", a-t-il ajouté.

Le chef des forces armées a admis que la Russie réalisait des gains territoriaux, mais souligné qu'il s'agissait "de minuscules portions de territoire". Selon lui, le gouvernement russe consacre plus de 40% des dépenses publiques à la défense et à la sécurité, ce qui représente une "pression énorme" pour l'Etat.