Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a accusé vendredi les Occidentaux d'avoir "peur" d'évoquer la possibilité d'abattre les missiles et les drones russes visant l'Ukraine, alors même qu'ils aident Israël à le faire. "Les alliés abattent conjointement des missiles et des drones dans le ciel du Moyen-Orient, pourquoi n'y a-t-il toujours pas de décision similaire pour abattre conjointement des missiles et des (drones) Shahed russes dans le ciel de l'Ukraine ?", a martelé le chef de l'Etat ukrainien au cours d'une conférence à Kiev. "Ils ont même peur de juste dire 'nous y travaillons'", a-t-il ajouté.

Confrontée à la multiplication des attaques de drones et de missiles russes sur ses infrastructures et ses villes, l'Ukraine veut que ses alliés l'aident à détruire ces projectiles à partir de leurs territoires, soulignant que cela sauverait des vies de civils ukrainiens sans risque de tuer des militaires russes. Mais les Occidentaux craignent qu'une telle mesure ne puisse être vue comme une escalade par la Russie et que celle-ci ne considère dès lors Washington et les Européens comme des belligérants.