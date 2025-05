Alors que l'Ukraine a été ciblée ces derniers jours par des bombardements russes sans précédent, le ministère russe de la Défense a annoncé sur Telegram que sa défense anti-aérienne avait "totalement détruit et intercepté 112 drones ukrainiens" entre 21H00 et 00H00 heures de Moscou (entre 18H00 et 21H00 GMT), dont 59 au-dessus de la seule région de Briansk (sud-ouest). Plus tard dans la nuit, le maire de Moscou Sergueï Sobianine a indiqué dans une série de messages sur les réseaux sociaux que 33 drones se dirigeant vers la capitale avaient été abattus.

Les attaques se sont intensifiées récemment en direction de Moscou, située à plusieurs centaines de kilomètres de la frontière ukrainienne et jusqu'alors rarement ciblée depuis le début de l'offensive russe à grande échelle en Ukraine il y a plus de trois ans.