Le ministre israélien d'extrême droite de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, au centre, flanqué de ses agents de sécurité, s'approche de l'entrée du lieu saint le plus sensible de Jérusalem, que les Juifs vénèrent sous le nom de Mont du Temple, considéré comme l'emplacement du premier et du deuxième Temples, et c'est un lieu saint pour les musulmans comme Haram al-Sharif ou le Noble Sanctuaire, dans la vieille ville, le mardi 13 août 2024.