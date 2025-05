Live démarré le 23 mai 2025 à 6h40

Direct Proche-Orient : le chef de l'OMS demande à Israël d'avoir "pitié" de Gaza

Le chef de l'Organisation mondiale de la santé Tedros Adhanom Ghebreyesus exhorte Israël à avoir "pitié" de Gaza et à mettre fin à la guerre et à la "destruction systématique" du système de santé du territoire palestinien. Après plus de deux mois et demi de blocus total de ce territoire dévasté par la guerre entre le Hamas et Israël, quelque 90 camions y ont livré mercredi de l'aide humanitaire, selon l'ONU. La campagne de représailles israéliennes a fait au moins 53 762 morts à Gaza, majoritairement des civils, selon des données du ministère de la Santé du Hamas, jugées fiables par l'ONU.