Le chef du parti d'extrême droite à la tête de la coalition néerlandaise Geert Wilders s'est dit "choqué" lundi par la condamnation de Marine Le Pen qu'il juge "incroyablement sévère".

"Je la soutiens et je crois en elle à 100% et je suis persuadé qu'elle gagnera en appel et qu'elle deviendra présidente de la France", a-t-il déclaré sur X.