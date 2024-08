La présidente de l'université Columbia, Minouche Shafik, a annoncé sa démission, invoquant la "période de crise" du printemps quand le campus new-yorkais fut l'épicentre des manifestations étudiantes contre la guerre à Gaza et de polémiques sur une montée de l'antisémitisme.

Le départ avec effet immédiat de cette économiste américaine d'origine égyptienne, qu'elle a annoncé dans une lettre à la communauté enseignante et étudiante, est une surprise dans la mesure où elle avait échappé à la vague de démissions l'hiver dernier de ses homologues de l'université de Pennsylvanie, Elizabeth Magill, et de Harvard, Claudine Gay.

Un étudiant manifestant brandit un drapeau palestinien au-dessus du Hamilton Hall sur le campus de l'université de Columbia, le 30 avril 2024, à New York. Pool Photo/Mary Altaffer

"Je fais cette annonce maintenant pour que la nouvelle direction soit en place avant le début du prochain semestre", a écrit "avec tristesse" Minouche Shafik dans un courriel obtenu par l'AFP.

"Cela a été une période de crise au cours de laquelle il a été difficile de dépasser les opinions divergentes au sein de notre communauté", déplore-t-elle.

Elle a fait état de "menaces", d'"insultes" voire de "mauvais traitements" contre elle, "des collègues" et "des étudiants" et a "décidé" que sa "démission permettra à Columbia de mieux faire face aux défis à venir". "Nous devons toutes et tous faire tout ce qui est en notre pouvoir pour résister aux forces de la polarisation", implore encore la désormais ex-présidente de Columbia.