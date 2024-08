Reprise des négociations pour une trêve à Gaza, réprobation générale après une attaque de colons

Les Etats-Unis ont salué le "début prometteur" des discussions à Doha en vue d'une trêve dans la bande de Gaza, la pression s'intensifiant pour éviter une extension de la guerre qui a fait selon le Hamas plus de 40 000 morts dans ce territoire palestinien.

Le porte-parole du Conseil de sécurité nationale américain John Kirby, a souligné qu'il restait "beaucoup de travail à faire". Les obstacles "peuvent être surmontés et nous devons parvenir à une solution", a-t-il ajouté.

Après des mois de pourparlers infructueux, ces nouvelles discussions se déroulent, à l'appel des médiateurs -Qatar, Etats-Unis et Egypte- pour tenter d'obtenir un cessez-le-feu.

Le directeur de la CIA William Burns et les chefs des services de renseignements extérieurs (Mossad) et intérieurs (Shin Beth) israéliens y ont pris part. Le Hamas n'y a pas participé.