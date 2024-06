Européennes 2024 : en France la participation dépasse les 50%, poussée de l'extrême droite en Allemagne

« Nous sommes à nouveau la force la plus puissante en Allemagne », s'est félicitée dans Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne et tête de liste du Parti populaire européen (PPE), après les premières projections dans le pays qui donnent l'alliance conservatrice de la CDU) et de la CSU en tête avec 29,5% des voix.

