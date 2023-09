Russie : Kim Jong Un doit rencontrer Vladimir Poutine

Le sommet avec M. Poutine doit se tenir dans les prochains jours quelque part dans l'Extrême-Orient russe. Moscou n'a précisé ni la date ni le lieu de la rencontre.

Vladimir Poutine se trouve actuellement à Vladivostok, dans la région du Littoral, pour un forum économique annuel qui se termine mercredi. Mais la rencontre doit avoir lieu dans un autre cadre, selon le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov. Ce dernier a indiqué aux médias russes que les deux dirigeants allaient discuter notamment de sujets "sensibles" sans prêter attention "aux mises en gardes" américaines.

Washington craint que Moscou s'approvisionne en armes pour ses opérations militaires en Ukraine auprès de la Corée du Nord, elle-même sous sanctions à cause de ses programmes nucléaire et de missiles.

Kim Jong Un au départ de la gare de Khasan, le 24 avril 2019, dans la région de Primorye, en Russie. @Service de presse du gouvernement régional du Primorsky Krai via AP.

Le train de M. Kim est entré en Russie et roule dans la région russe du Littoral, frontalière de la Corée du Nord, selon Ria Novosti. Des images de l'agence russe montrent le convoi aux wagons verts foncés tirés sur une voie par une locomotive des chemins de fer russes.

Selon le journal sud-coréen Chosun Ilbo, au moins 20 heures sont nécessaires pour relier Pyongyang et Vladivostok, un trajet de 1.200 kilomètres, en supposant que le train spécial du dirigeant nord-coréen, qui est probablement très lourd en raison de son blindage, roule à une vitesse d'environ 60 km/h.

Image d'archive du dirigeant nord-coréen Kim Jong Un et du président russe Vladimir Poutine lors d'un programme d'information à la gare de Séoul, en Corée du Sud, le 12 septembre 2023. @Photo AP/Ahn Young-joon.



Le numéro un nord-coréen, dont les voyages à l'étranger sont très rares, est accompagné de hauts responsables militaires, parmi lesquels son chef de la défense, son ministre des Affaires étrangères et des responsables de la production d'armes et de la technologie spatiale, selon les médias officiels.

Selon des experts, la rencontre entre Vladimir Poutine et Kim Jong Un pourrait porter sur un accord d'armement, car le président russe chercherait à acquérir des obus et des missiles antichars auprès de la Corée du Nord.

De son côté, Pyongyang serait en quête de technologies de pointe pour des satellites et des sous-marins à propulsion nucléaire ainsi que d'une aide alimentaire.