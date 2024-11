Russie : Poutine signe une loi annulant des dettes pour les soldats en Ukraine

Le président russe Vladimir Poutine a signé samedi une loi qui permet à ceux qui s'engagent pour combattre en Ukraine d'effacer les dettes qu'ils ne parviennent pas à payer jusqu'à l'équivalent de 92 000 euros, selon le gouvernement.

La nouvelle législation permettra à tous ceux qui signent un contrat d'un an pour aller combattre en Ukraine après le 1er décembre de se libérer de leurs dettes, pour lesquelles une ordonnance de recouvrement a été émise avant cette date. Elle s'appliquera également à leurs conjoints.

Le montant total des dettes couvertes sera de 10 millions de roubles, soit environ 92 000 euros au taux actuel.

Une mesure fortement incitative

Cette mesure, approuvée mardi par le Parlement russe, est considérée par les experts comme fortement incitative, alors que la Russie cherche des volontaires pour un conflit qui dure maintenant depuis plus de mille jours.

Le texte concernera principalement les jeunes Russes en âge de combattre, car les vingtenaires et trentenaires et moins sont les plus à mêmes d'avoir contracté des emprunts, notamment pour acquérir un logement.

La législation offre "un nouveau moyen de se débarrasser d'un fardeau insupportable de dettes, au moins pour plusieurs centaines de milliers de personnes", a écrit l'analyste politique Guéorgui Bovt sur Telegram.

"Jusqu'à présent, il n'y avait que des dispositions permettant de retarder les remboursements" pour les combattants, a relevé Sergueï Krivenko, du groupe de défense Citizen Army Law, à la chaîne Telegram Vajnié Istori.

La nouvelle législation s'applique aussi aux conscrits et à ceux qui sont mobilisés pour l'"opération militaire spéciale" - appellation officielle de l'offensive en Ukraine -, a remarqué Sergueï Krivenko.

Les conscrits ne peuvent théoriquement pas être envoyés au front mais peuvent choisir de signer un contrat pour rejoindre l'armée professionnelle et être envoyés combattre en Ukraine. Les autorités russes "renforcent la motivation pour signer un tel contrat", note Guéorgui Bovt.

Les combattants russes qui servent en première ligne sont déjà bien mieux payés que la moyenne nationale.

De plus en plus de Russes contractent un emprunt

Les taux d'intérêt sont extrêmement élevés en Russie, et de nombreux Russes n'ont presque pas d'économies en espèces.

Plus de 13 millions de Russes avaient au moins trois emprunts au premier semestre - un chiffre en augmentation de 20% sur un an -, avec en moyenne 1,4 million de roubles de dettes (12 900 euros), selon un rapport de la Banque centrale publié le mois dernier.

Beaucoup d'entre eux obtiennent d'abord des prêts bancaires, puis sollicitent d'autres emprunts auprès d'organisations de microfinance.

Dans l'autre camp, l'Ukraine dispose également d'une législation permettant aux combattants d'obtenir des conditions préférentielles pour les prêts et, dans certains cas, d'annuler leurs dettes.