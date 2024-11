"Nous devons continuer à travailler tous les jours. Aujourd'hui, demain et aussi longtemps que nécessaire et avec autant d'aide militaire, financière et humanitaire que nécessaire", a déclaré Kaja Kallas devant les eurodéputés à Bruxelles.

L'ancien Première ministre estonienne Kaja Kallas, la future cheffe de la diplomatie européenne ce 12 novembre à Bruxelles. © AP Photo/Virginia Mayo

L'ancienne Première ministre estonienne a été désignée en juin par les 27 chefs d'Etat et de gouvernement de l'UE pour remplacer l'Espagnol Josep Borrell à la tête de la diplomatie européenne. Elle doit encore recevoir l'aval du Parlement européen à l'issue de son audition mardi, mais le feu vert des eurodéputés ne fait guère de doutes.

L'ancienne dirigeante estonienne, âgée de 47 ans, devrait prendre ses fonctions en décembre. Outre les fonctions de cheffe de la diplomatie européenne, elle a également été désignée vice-présidente de la Commission européenne, comme son prédécesseur. Son mandat, comme celui du reste de la Commission, est de cinq ans. "Ce ne seront pas cinq années faciles", a-t-elle reconnu. "Je vois des coalitions d'autocrates se former autour de nous et des bouleversements géopolitiques menaçants prendre place à travers le monde", a-t-elle averti devant les eurodéputés. "Nous devons être conscients qu'il y a une menace et y répondre de manière appropriée avec nos alliés les plus proches et nos partenaires sans rien céder sur nos valeurs", a-t-elle ajouté. Interrogée sur le retour à la Maison Blanche de Donald Trump, elle a insisté sur sa volonté de le rencontrer, ainsi que son équipe, pour "élaborer des politiques communes". "L'UE et les Etats-Unis sont plus forts et plus en sécurité quand nous travaillons ensemble", a-t-elle souligné.