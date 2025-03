Direct démarré le 30 mars 2025 à 5H40

Direct Séisme en Birmanie : plus de 1600 morts, nouvelle réplique à Mandalay

Les secours tentent dimanche, deux jours après le violent séisme qui a fait plus de 1.600 morts en Birmanie et endeuillé la Thaïlande, de rechercher des survivants dans les montagnes de destructions et de venir en aide aux sinistrés, malgré une pénurie de matériel médical. Les horaires sont affichés en temps universel.