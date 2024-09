Le roi d'Espagne Felipe VI a reçu ce lundi les lettres de créance d'Hosni Abdel Wahed, premier ambassadeur en Espagne de l'Etat palestinien, après sa reconnaissance par Madrid au mois de mai.

Le chef de l'Etat espagnol a accueilli Housni Abdel Wahed au palais royal de Madrid pour la cérémonie de remise des lettres de créance, selon des images publiées par la Maison royale sur X.

Hosni Abdel Wahed, qui était chef de la mission diplomatique de la Palestine en Espagne depuis 2022 et jouissait d'un statut similaire à celui d'un ambassadeur, a changé officiellement de rang après la reconnaissance de l'État palestinien par Madrid il y a quelques mois.

Le 28 mai, le gouvernement progressiste espagnol, à l'instar de l'Irlande et de la Norvège, a reconnu la Palestine comme un État. Début septembre, le Premier ministre socialiste Pedro Sánchez a annoncé que le "premier sommet bilatéral entre l'Espagne et et la Palestine" se tiendrait "d'ici à la fin de l'année".

L'Espagne a adopté depuis le début du conflit à Gaza une position très critique vis-à-vis d'Israël.