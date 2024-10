Selon Kiev, Moscou cherche à élargir la guerre en Ukraine avec des troupes nord-coréennes

Le transfert présumé de troupes nord-coréennes en Russie en vue d'un déploiement en Ukraine montre que Moscou cherche une "guerre plus grande et plus longue", estime auprès de l'AFP un haut responsable de la présidence ukrainienne.

Le renseignement sud-coréen a affirmé que la Corée du Nord avait décidé d'envoyer jusqu'à 12.000 soldats pour aider la Russie dans sa guerre contre l'Ukraine et que 1.500 militaires nord-coréens s'entraînaient déjà dans l'Extrême-Orient russe avant d'être envoyés sur le front.

"Cela prouve (...) que Moscou veut une guerre plus grande et plus longue et qu'elle essaie d'y entraîner ses alliés", a déclaré à l'AFP ce responsable ukrainien, s'exprimant sous couvert d'anonymat.

"Cela prouve que l'Ukraine a tout à fait raison de parler dès maintenant à ses partenaires du renforcement de nos positions conformément au plan de la victoire", récemment dévoilé par le président Volodymyr Zelensky, a ajouté ce responsable. Si des soldats nord-coréens viennent à être déployés en Ukraine, "cela peut compliquer la situation" sur le champ de bataille, a-t-il admis. "Nous avons besoin maintenant de plus de coopération pour empêcher Moscou de gagner du temps et de profiter d'une manière ou d'une autre" de l'éventuel engagement de troupes nord-coréenne dans la guerre, a ajouté le responsable ukrainien ayant requis l'anonymat.