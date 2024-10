Les cours du pétrole poursuivent leur repli, chutant de plus de 3%, après des affirmations du Washington Post selon lesquelles le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu aurait dit à son allié américain qu'il envisageait de frapper l'armée iranienne et non des infrastructures pétrolières ou nucléaires de l'Iran.

Le prix du baril de Brent de la mer du Nord, pour livraison en décembre, perdait à 02H20 GMT 3,05%, à 75,10 dollars. Le baril de West Texas Intermediate (WTI) américain, avec échéance en novembre, reculait de 3,05%, à 71,55 dollars.