Live démarré le 16 août 2025 à 04h46

Direct Trump a échangé avec Zelensky et des dirigeants européens, dont Emmanuel Macron, à l'issue de sa rencontre avec Poutine

Des pourparlers, en comité restreint, ont eu lieu entre le président américain Donald Trump et son homologue russe Vladimir Poutine, vendredi 15 août, sur la base militaire Emendorf-Richardson en Alaska. Des négociations pour la paix en Ukraine qui se sont déroulées "dans une ambiance constructive et de respect mutuel", sans toutefois annoncer d'accord. Tous les horaires sont indiqués en temps universel. 

Partager
Alaska

À l'issue de leur rencontre, Vladimir Poutine (à gauche) et Donald Trump ont tenu une conférence de presse commune, sans répondre aux questions des journalistes. 

AP Photo / Jae C. Hong
9
nouvelle(s) publication(s)
06h59
Appels téléphoniques

Zelensky et d'autres dirigeants européens informés par Trump

Ce samedi 16 août, le président américain Donald Trump a informé Volodymyr Zelensky et d'autres dirigeants européens de l'issue de sa rencontre avec Vladimir Poutine, a annoncé une porte-parole de la Commission européenne.

Chargement du lecteur...

Cet appel, auquel ont notamment participé la présidente de la Commission Ursula von der Leyen, le président français Emmanuel Macron, le chancelier allemand Friedrich Merz, le Premier ministre britannique Keir Starmer et le secrétaire général de l'Otan Mark Rutte, a duré "un peu plus d'une heure", selon cette même source.

05h52
Guerre en Ukraine

Pour la ministre tchèque de la Défense, Poutine ne "recherche pas la paix"

La ministre tchèque de la Défense, Jana Cernochova, réagit après la rencontre en Alaska entre Trump et Poutine. 

"La rencontre Trump-Poutine en Alaska n'a pas permis de progrès significatif vers la fin de la guerre en Ukraine, mais elle a confirmé que Poutine ne recherche pas la paix, mais une occasion d'affaiblir l'unité occidentale et de diffuser sa propagande. Il tente de prolonger le conflit afin d'atteindre ses objectifs d'expansion russe, sans se soucier des pertes humaines et de la dévastation des villes ukrainiennes."

Elle a appelé à "maintenir la cohésion de l'Occident et de persister à soutenir l'Ukraine afin que tout accord éventuel de cessez-le-feu ou de paix ne repose pas uniquement sur des arguments russes. C'est dans notre intérêt vital."

06h24
Attaque

La Russie a lancé 85 drônes et un missile sur l'Ukraine

L'armée ukrainienne a rapporté que pendant que se déroulait le sommet en Alaska, la Russie a lancé, dans la nuit du 15 au 16 août, un missile antiaérien de type Iskander-M et 85 drones de type Shahed ainsi que divers types de drones leurres. Les oblasts de Donetsk, Soumy, Tchernihiv et Dnipropetrovsk ont été visés. 

Toujours selon l'Ukraine, 61 drônes ont été abattus par la défense antiaérienne. 

05h47
Guerre en Ukraine

Que souhaite Vladimir Poutine en Ukraine ?

Pour un cessez-le-feu permanent et metre fin à la guerre, la Russie réclame que l'Ukraine lui cède quatre régions partiellement occupées (Donetsk, Lougansk, Zaporijjia et Kherson), en plus de la Crimée annexée en 2014. Le pays dirigé par Vlodymyr Zelensky doit également renoncer aux livraisons d'armes occidentales et à toute adhésion à l'Otan.

Chargement du lecteur...

C'est inacceptable pour Kiev, qui veut un cessez-le-feu inconditionnel et immédiat, ainsi que des garanties de sécurité futures.

05h33
Économie

Trump écarte l'idée de nouvelles sanctions contre la Russie

Après la réunion qui a duré environ six heures, Donald Trump a déclaré écarter la possibilité d'imposer de nouvelles sanctions à Moscou ou à ses partenaires commerciaux. "Vu comme cela s'est passé aujourd'hui, je ne pense pas que je doive penser à cela maintenant", a-t-il déclaré, en réponse à une question de Fox Nexs.

(Re)lire Trump offre à Poutine un retour spectaculaire sur la scène diplomatique

Il a aussi estimé qu'il pourrait revoir "très bientôt" le président russe. Ce à quoi Vladimir Poutine a réagi en lançant, en anglais, "la prochaine fois à Moscou", sur un ton léger.

05h15
Rencontre

En images

Alaska

Vladimir Poutine a été accueilli par Donald Trump à son arrivée sur la base Elmendorf-Richardson en Alaska. 

AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Alaska

Les deux hommes ont eu une poignée de main historique. 

AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Alaska

Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov (tout à gauche), l'assistant présidentiel Iouri Ouchakov, le secrétaire d'État américain Marco Rubio et l'envoyé spécial américain Steve Witkoff ont également participé aux discussions entre Trump et Poutine.

Pool Sputnik Kremlin / Serguei Bobylev
Alaska

Le président Donald Trump, à droite, aux côtés du président russe Vladimir Poutine à l'issue d'une conférence de presse conjointe.

AP Photo / Jae C. Hong
05h09
"Un pari historique"

Quels enjeux pour la rencontre entre Trump et Poutine ?

Pour approfondir, retrouvez notre article sur les enjeux de la rencontre entre Donald Trump et Vladimir Poutine en Alaska. Les experts interrogés par TV5MONDE parlent d'"un moment important pour l'Ukraine", alors que les troupes russes progressent sur une partie du front.  ↩️​

(Re)lire : "Un pari historique": quels enjeux pour la rencontre entre Donald Trump et Vladimir Poutine en Alaska?

01h20
Accord

La paix en Ukraine "dépend désormais de Zelensky"

Après sa rencontre en Alaska avec Vladimir Poutine, Donald Trump a affirmé qu'un accord pour mettre fin à la guerre en Ukraine dépendait désormais du président ukrainien Volodymyr Zelensky.

"Maintenant ça dépend vraiment du président Zelensky pour y parvenir. Et je dirais également les pays européens, ils doivent s'impliquer un petit peu, mais ça dépend du président Zelensky", a déclaré le président américain dans une interview à Fox News donnée juste après sa rencontre avec son homologue russe.

Chargement du lecteur...

Juste avant le sommet entre les présidents américain et russe, Volodymyr Zelensky a affirmé que la Russie continuait à "tuer" en Ukraine. Dans son adresse quotidienne à la nation, il a assuré qu'en dépit de cette rencontre, il n'y avait "aucun signal" montrant que Moscou comptait arrêter son invasion. "Ils continuent aussi à tuer le jour des négociations" entre Donald Trump et Vladimir Poutine, a-t-il souligné, jugeant que cela en disait long.

01h10
Pourparlers

Donald Trump va appeler les dirigeants de l'Otan et Zelensky

Donald Trump a estimé que sa rencontre avec Vladimir Poutine en Alaska avait été "productive", saluant de "grands progrès" réalisés.

Le président américain a affirmé lors d'une déclaration à la presse, au côté de son homologue russe, qu'ils appelleraient dans la foulée les dirigeants de pays de l'Otan, ainsi que le chef de l'État ukrainien Volodymyr Zelensky, "pour leur parler de la rencontre d'aujourd'hui".

Dans le même thème - International

Un ouvrier indonésien porte des tuiles lors d'un concours de culturisme le 11 août 2025 à Jatiwangi
International

En Indonésie, un concours de culturisme pour sauver les producteurs de tuiles

Un vignoble à proximité d'une forêt ravagée par un incendie à Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse, dans l'Aude, le 6 août 2025
International

La vigne, un coupe-feu naturel qui s'estompe dans les Corbières

Un thermomètre affiche 35 degrés, le 14 août 2025 à Montreuil
International

La vague de chaleur se poursuit samedi sur une large partie de la France

Qui anime ce direct ?

Maeliss ORBOIN
AP et AFP
Les faits
  • Donald Trump et Vladimir Poutine se sont séparés, vendredi, en Alaska sans rien dévoiler d'un possible plan de paix pour l'Ukraine, tout en multipliant les déclarations engageantes et les gestes amicaux.
  • Le président américain a parlé d'une réunion "très productive", Vladimir Poutine d'un entretien "constructif", mais en réalité rien n'a filtré immédiatement de leurs trois heures de discussion sur une base militaire de l'Alaska.
  • Le président américain a assuré pendant des déclarations conjointes à la presse qu'il restait "très peu" de points à régler pour trouver une issue à la guerre déclenchée il y a plus de trois ans par l'invasion russe de l'Ukraine.