La ministre tchèque de la Défense, Jana Cernochova, réagit après la rencontre en Alaska entre Trump et Poutine.

Jednání Trump-Putin na Aljašce nepřineslo zásadní posun k ukončení války na Ukrajině, potvrdilo ovšem to, že Putin nehledá mír, ale příležitost oslabit jednotu Západu a šířit svou propagandu. Snaží se prodlužovat konflikt, aby dosáhl maxima svých cílů z hlediska ruské expanze.… — Jana Černochová (@jana_cernochova) August 16, 2025

"La rencontre Trump-Poutine en Alaska n'a pas permis de progrès significatif vers la fin de la guerre en Ukraine, mais elle a confirmé que Poutine ne recherche pas la paix, mais une occasion d'affaiblir l'unité occidentale et de diffuser sa propagande. Il tente de prolonger le conflit afin d'atteindre ses objectifs d'expansion russe, sans se soucier des pertes humaines et de la dévastation des villes ukrainiennes."

Elle a appelé à "maintenir la cohésion de l'Occident et de persister à soutenir l'Ukraine afin que tout accord éventuel de cessez-le-feu ou de paix ne repose pas uniquement sur des arguments russes. C'est dans notre intérêt vital."