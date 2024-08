Kamala Harris promet l'"auto-détermination" pour les Palestiniens, alors que la guerre entre Israël et le Hamas a fait des dizaines de milliers de morts dans la bande de Gaza depuis plus de dix mois.

"Le président Biden et moi-même nous efforçons de mettre fin à cette guerre afin qu'Israël soit en sécurité, que les otages soient libérés, que les souffrances à Gaza cessent et que le peuple palestinien puisse exercer son droit à la dignité, à la sécurité, à la liberté et à l'auto-détermination", a-t-elle déclaré.