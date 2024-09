Le président américain Joe Biden a condamné mardi "dans les termes les plus fermes" une frappe "déplorable" de la Russie sur la ville de Poltava, dans le centre de l'Ukraine, qui a tué au moins 51 personnes et blessé 271 autres.

"Cette attaque est un rappel tragique des tentatives constantes et scandaleuses de Poutine de briser la volonté d'un peuple libre", a-t-il déclaré dans un communiqué de la Maison Blanche, assurant que les États-Unis "continueront" de soutenir les Ukrainiens, "notamment en leur fournissant les systèmes de défense aérienne et les capacités dont ils ont besoin pour protéger leur pays".

