L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a annoncé avoir déclenché son système de gestion des urgences, et la mobilisation de son centre logistique à Dubai pour préparer les fournitures pour les blessés.

Trois tonnes de fournitures médicales, notamment des kits de traumatologie et des tentes, ont été envoyés depuis Rangoun vers les hôpitaux de Mandalay et de Naypyidaw où sont pris en charge des milliers de blessés. L'OMS a lancé un appel pour récolter en urgence huit millions de dollars.

Le Bureau de la coordination humanitaire des Nations unies (OCHA), qui a alerté sur une "grave pénurie" de fournitures médicales en Birmanie, a envoyé dix-sept camions, transportant des abris et du matériel de secours. Ce convoi devrait arriver dimanche en provenance de la Chine voisine.

(Re)lire Séisme en Birmanie : l'aide internationale s'organise

La Chine a envoyé samedi une équipe de 82 secouristes en Birmanie, et une autre de 118 personnes dimanche. Elle fournira également une aide d'urgence de 13,8 millions de dollars.

Hong Kong a dépêché une équipe de 51 personnes, embarquant neuf tonnes d'équipements dont des appareils détecteurs de vie et deux chiens de sauvetage, et débloqué une enveloppe de 3,5 millions de dollars.

La Thaïlande a déclaré dimanche avoir envoyé 55 militaires et six chiens de sauvetage à sa voisine la Birmanie, ainsi que du matériel, notamment des grues et des excavateurs.

La Corée du Sud a promis deux millions de dollars d'aide humanitaire, et n'exclut pas un geste supplémentaire si la situation devait s'aggraver.

L'Inde a envoyé des équipes de recherche et de secours, des équipes médicales et un hôpital de campagne, à bord de plusieurs avions militaires. Deux navires de la marine transportant davantage de matériel et de personnel de secours ont également appareillé pour Rangoun depuis les îles indiennes d'Andaman, face à la Birmanie.

Depuis les Philippines, une équipe de 114 secouristes, médecins, pompiers et militaires, devrait partir mardi.