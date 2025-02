La Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) a condamné ce mardi 11 février la Russie pour les dispositions légales adoptées dès le début de l'invasion de l'Ukraine afin "d'étouffer" les critiques relatives à la guerre.

La Cour de Strasbourg, qui avait été saisie par 178 personnes et les organismes de presse indépendants Novaya Gazeta et Dojd TV, a pointé de "multiples violations" de la Convention européenne des droits de l'homme et constaté "l'existence d'un schéma systémique et généralisé de restrictions aux reportages sur la guerre en Ukraine" révélant "un effort coordonné" pour "faire taire les critiques" sur l'invasion lancée par Moscou.