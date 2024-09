L'Ukraine prévoit de dépenser plus de 60% de son budget 2025 pour la défense et la sécurité, selon le projet de loi présenté par le gouvernement, après plus de deux ans et demi d'invasion russe qui ont laminé l'économie du pays.

L'économie ukrainienne s'est largement tournée vers la production militaire depuis 2022 pour résister aux assauts russes, mais elle s'est aussi retrouvée privée de millions de personnes ayant fui la guerre à l'étranger, sans compter l'ampleur des destructions.

(Re)lire Ukraine: Von der Leyen à Kiev, promet un prêt de 35 milliards d'Euros

"Les ressources totales destinées à la sécurité nationale et à la défense en 2025 s'élèveront à 2 223 milliards de hryvnias" (48,3 milliards d'euros), a indiqué le ministère des Finances dans un communiqué mardi.

Cette somme représente environ 26% du PIB national, d'après le ministère ukrainien, et une légère augmentation de 2% par rapport au budget révisé de 2024.

Au total, 61% du budget ukrainien sera alloué l'année prochaine à la défense et à la sécurité, selon un calcul effectué par l'AFP à partir du projet de loi du gouvernement.

Le ministre ukrainien des Finances, Sergii Marchenko, prononce un discours lors de la Conférence Japon-Ukraine pour la promotion de la croissance économique et de la reconstruction au Keidanren Kaikan à Tokyo, le lundi 19 février 2024. Kazuhiro Nogi/Pool Photo via AP

"Je peux affirmer avec confiance que la défense de l'Ukraine sera assurée avec le plan budgétaire pour 2025", a déclaré le ministre des Finances Serguiï Martchenko, cité dans le communiqué.

Pour boucler son budget, le gouvernement ukrainien a indiqué prévoir notamment un quasi-doublement des recettes issues de l'impôt sur le revenu des particuliers.