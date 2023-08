Ukraine : 500.000 morts ou blessés depuis le début de l'invasion, selon des responsables américains

L'armée de l'air ukrainienne rapporte que les forces russes ont attaqué le pays depuis le nord, à l'aide de 17 drones Shahed. 15 ont été abattus par la défense anti-aérienne.

"Au cours de la journée écoulée, le 18 août 2023, la défense aérienne a réussi à détruire six drones opérationnels et tactiques de différents types et un avion de frappe Lancet", a-t-elle ajouté.