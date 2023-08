Dans son dernier bilan, l'Institut pour l'étude de la guerre (ISW) revient une publication du Washington Post, en date du 17 août. Selon le papier, le renseignement américain estime que la contre-offensive ukrainienne n'atteindra pas Melitopol, dans l'ouest de l'oblast de Zaporijjia, et par conséquent son objectif principal qui est de couper le pont terrestre russe vers la Crimée. "L'évaluation non vérifiée des renseignements indique que les opérations défensives russes efficaces et les champs de mines denses ont limité les avancées ukrainiennes et continueront à le faire, poursuit l'ISW. Des responsables américains anonymes auraient déclaré que les forces ukrainiennes avanceraient jusqu'à quelques kilomètres de Melitopol, mais pas plus loin."

Le cabinet américain rappelle de son côté qu'il est prématuré d'évaluer le succès global des opérations de la contre-offensive ukrainienne en cours. " L'ISW a toujours estimé que la contre-offensive ukrainienne sera une série d'opérations prolongées et non linéaires, qui continueront probablement à se dérouler en phases de rythmes différents. La contre-offensive ukrainienne n'est pas un ensemble discret d'opérations programmées, et les opérations contre-offensives actuelles créent probablement des conditions plus favorables à des opérations significatives de plus grande envergure." Et le think thank de maintenir que les opérations ukrainiennes "dégradent considérablement les forces russes en défense et que la dégradation générale de la ligne de défense russe crée des opportunités pour toute percée ukrainienne potentiellement importante d'un point de vue opérationnel."

