Ukraine : condamnations après des attaques russes sur le Danube

Le ministère roumain de la Défense a fermement condamné les attaques de drones russes contre des infrastructures sur le Danube, près de sa frontière avec l'Ukraine, les qualifiant "d'injustifiées".

Le ministère "réaffirme avec la plus grande fermeté que ces attaques contre des cibles et des infrastructures civiles en Ukraine sont injustifiées et en profonde contradiction avec les règles du droit humanitaire international".

"À aucun moment", les attaques russes "n'ont généré de menace militaire directe pour le territoire national ou les eaux territoriales de la Roumanie", a-t-il précisé.