Des responsables militaires ukrainiens ont déclaré que les forces de Kiev avaient progressé dans le sud, capturant des territoires non spécifiés et revendiquant un succès partiel près du village clé de Robotyne.

"Direction Tavria", a écrit le général Oleksandr Tarnavskyi, commandant des forces ukrainiennes dans le sud, sur Telegram, faisant référence au front sud. "Il y a des territoires libérés. Les forces de défense travaillent."

Il n'a pas précisé où ni quand les avances ont été faites. Par ailleurs, l'état-major général des forces armées ukrainiennes a déclaré avoir "un succès partiel dans la région de Robotyne de la région de Zaporijjia".

L'état-major a déclaré que des enfants figuraient parmi les civils morts ou blessés à la suite d'une journée au cours de laquelle les Russes ont lancé six roquettes et 36 frappes aériennes et tiré 32 systèmes de tir de roquettes sur des zones peuplées et des positions de troupes ukrainiennes.

Il a indiqué que 33 affrontements avaient eu lieu et noté que les forces de défense ukrainiennes poursuivaient une opération offensive dans les directions de Melitopol et de Berdiansk.