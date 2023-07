Ukraine : "explosion d'un dépôt de munitions" en Crimée après une attaque de drones ukrainiens

Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, était invité à s'exprimer par visioconférence, hier, au Forum de sécurité d'Aspen (Colorado). Lors de sa prise de parole, il a estimé que le pont de Crimée était une "cible légitime" pour les forces ukrainiennes.

"Le pont de Kertch (ndlr : le pont de Crimée) n'est pas une petite route logistique. Il est utilisé pour livrer des munitions et militariser la péninsule de Crimée, a-t-il signifié selon la journaliste et ancienne porte-parole du dirigeant, Iuliia Mendel. Pour nous, il est clair qu'il s'agit d'un objet hostile construit en dehors du cadre du droit international. Il est donc clair que c'est notre cible et que toute cible qui apporte la guerre, et non la paix, doit être neutralisée."