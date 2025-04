Direct démarré le 24 avril à 7h50

Direct Ukraine : frappes russes meurtrières à Kiev, Zelensky écourte son voyage en Afrique du Sud

Dans l'une des pires attaques de missiles russes contre la capitale ukrainienne, 70 missiles et 145 drones dans six régions de l'Ukraine dans la nuit de mercredi à jeudi, faisant au moins 10 morts à Kiev, au moment où Donald Trump accuse Volodymyr Zelensky de saboter un possible accord avec la Russie.