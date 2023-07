Cités par le New York Times, des responsables américains affirment, sous couvert d'anonymat, que l'Ukraine a engagé des brigades jusqu'alors en réserve sur le front de Zaporijjia.

Dans son rapport quotidien, l'Institut pour l'étude de la guerre (ISW) corrobore ces affirmations. Ainsi, les forces ukrainiennes "lancé une importante opération de contre-offensive mécanisée dans l'ouest de l'oblast de Zaporijjia le 26 juillet et semblent avoir percé certaines positions défensives russes préparées à l'avance au sud d'Orikhiv."

Le think thank américain évoque également une avancée du côté de la ville de Robotyne. " Les images géolocalisées du 27 juillet montrent deux véhicules de combat d'infanterie Bradley ukrainiens et un char T-72 mis hors service ou abandonnés à environ 2,5 km à l'est de Robotyne, un point situé à environ 2,5 km au sud de la ligne de front actuelle. Ce point géolocalisé se trouve au-delà des fortifications défensives russes les plus avancées dans cette zone, ce qui indique que les forces ukrainiennes ont réussi à pénétrer et à traverser des positions défensives difficiles sur le plan tactique."