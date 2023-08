Ukraine : Moscou affirme avoir déjoué une attaque de drones sur la Crimée

Le ministère russe de la Défense a affirmé, tôt samedi, avoir déjoué une tentative d'attaque de vingt drones ukrainiens ciblant des objectifs sur la péninsule de Crimée.

"Cette nuit, la tentative d'attaque terroriste du régime de Kiev par vingt drones contre des objectifs sur le territoire de la péninsule de Crimée a été déjouée", indique le ministère russe de la Défense sur Telegram.

Tweet URL

Quatorze drones ukrainiens ont été détruits par les systèmes de défense aérienne et six autres par des moyens de guerre électronique, a-t-il précisé. L'attaque n'a fait aucune victime et n'a causé aucun dommage, toujours selon le ministère.

Hier déjà, l'armée russe a affirmé avoir détruit un drone ukrainien dans l'ouest de Moscou.