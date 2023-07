Ukraine : nouvelle nuit de frappes à Odessa

Invité à s'exprimer par visioconférence lors du Forum sur la sécurité d'Aspen (Colorado), vendredi, le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a déclaré que les opérations contre-offensives ukrainiennes pourraient bientôt s'accélérer et que le retard des opérations contre-offensives était en partie dû au manque de matériel.

Il a ajouté que les forces ukrainiennes avaient prévu de lancer des opérations contre-offensives au printemps, mais que le manque de munitions et d'équipement militaire, comme le matériel de déminage et la poursuite de l'entraînement des Ukrainiens à l'étranger, ont nécessité un retard. Retard qui, a-t-il fait remarqué, a permis aux forces russes d'établir des champs de mines et de multiples lignes de défense.