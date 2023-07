Ukraine : pluie de frappes aériennes sur Odessa durant la nuit

Dans la nuit de samedi à dimanche, les frappes aériennes russes se sont multipliées sur la ville portuaire d'Odessa. Elles n'ont pas épargné la célèbre cathédrale orthodoxe de la Transfiguration. Le site culturel et religieux était situé dans le centre historique de la ville et était inscrit au patrimoine mondial de l'Unesco depuis le 23 janvier dernier.

Sur Twitter, le compte officiel pour la défense de l'Ukraine (@defenceU) rappelle que cette bâtisse a été "a été construite entre 1794 et 1808", avant d'être "détruite deux fois - par Staline et Poutine". Selon Defence of Ukraine, la cathédrale de la Transfiguration a "été détruite par les bolcheviks en 1936 et reconstruite après l'indépendance de l'Ukraine (1996-2006)".