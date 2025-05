Direct démarré à 5h30 (TU.)

Direct Ukraine : une attaque russe à fait deux morts et 15 blessés à Odessa

Une "attaque russe massive" contre une zone résidentielle et une école à Odessa, dans le sud de l'Ukraine, a fait deux morts et au moins 15 autres blessés, ce jeudi 1er mai, selon les services d'urgence du pays. La présidence ukrainienne a réagi en réclamant une nouvelle fois "un cessez-le-feu complet" et fustigé "le désir de tuer jusqu'à la fin de ses jours" du président russe Vladimir Poutine.