Ukraine : Vladimir Poutine vote une loi qui dépénalise les crimes commis en territoires occupés

Le président russe, Vladimir Poutine, a signé, hier, un gros bloc de lois rentrées immédiatement en vigueur. Parmi celles-ci, figure une législation qui prévoit de dépénaliser les crimes commis dans les territoires occupés par la Russie. À savoir, les Républiques autoproclamées de Donetsk et Louhansk, et les territoires occupés des régions de Zaporijjia et de Kherson.

La maîtresse de conférences en science politique à Université Paris Nanterre, spécialiste des sociétés post-soviétiques, Anna Colin Lebedev, relève qu'elle était "dans les tuyaux depuis le mois de décembre 2022." Cette loi s'appliquera à condition que ces crimes aient eu pour objectif "la défense des intérêts de la Fédération de Russie ou des républiques autoproclamées", précise le texte.

"Si les deux autres paragraphes du même article de loi distinguent un avant et un après le 30 septembre 2022, date à laquelle les territoires occupés ont été déclarés intégrés à la Fédération de Russie, le paragraphe 2 ne contient aucune date, abonde la chercheuse. La loi dépénalise donc tout meurtre, viol, violence, extorsion, vol etc. commis dans ces territoire avant septembre 2022. Mais on peut aussi se demander s’il ne dépénalise pas ceux commis depuis cette date, par exemple aujourd’hui, si les autorités décident qu’ils sont commis « dans l’intérêt de la Fédération de Russie »."