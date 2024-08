Un cas de polio détecté à Gaza pour la première fois en 25 ans

Les discussions sur un cessez-le-feu et une libération des otages à Gaza reprendront au Caire la semaine prochaine après 48 heures de négociations "constructives" et dans "une atmosphère" positive à Doha, selon un communiqué commun vendredi des Etats-Unis, du Qatar et de l'Egypte. Washington annonce avoir soumis une nouvelle proposition de compromis, soutenue par l'Égypte et le Qatar, afin de "combler les lacunes restantes" et qui portent sur la "mise en oeuvre" d'un accord par Israël et le Hamas, selon un communiqué de la Maison Blanche.