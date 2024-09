Sur les chaînes de télévision israéliennes, la guerre est partout, jusqu'au veston des présentateurs vedettes arborant un ruban jaune en solidarité aux otages retenus dans la bande de Gaza. Mais rien sur le sort des Palestiniens qui tentent d'y survivre sous les bombes. Chaque soir devant leurs postes, les téléspectateurs israéliens ont droit au récit des opérations menées dans la bande de Gaza, dévastée par la campagne de représailles militaires à l'attaque sanglante lancée par le mouvement islamiste palestinien Hamas le 7 octobre 2023 en Israël.

Cet assaut meurtrier "a été pour la société israélienne une surprise, et les médias ont donné une priorité absolue à la souffrance et au trauma d'Israël qui n'est pas terminé", explique Jérôme Bourdon, sociologue des médias et professeur à l'Université de Tel-Aviv. En Israël, il existe quatre télévisions généralistes: la 11, publique, la 12, "la plus regardée", la 13 "la plus critique", la 14 "outil de propagande du Premier ministre Benjamin Netanyahu, le Fox News israélien", analyse Oren Persico, journaliste à The Seventh Eye, site d'investigation israélien consacré aux médias.