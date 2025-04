Un raid israélien met à l'arrêt un des rares hôpitaux en fonction à Gaza, tuant un enfant

Une frappe israélienne a mis à l'arrêt l'un des rares hôpitaux encore en fonction dans la bande de Gaza, provoquant selon l'OMS la mort d'un enfant, privé de soins, Israël affirmant avoir ciblé un "centre de commandement" du Hamas, qui a rejeté cette allégation.

Un enfant est mort "à cause de l'interruption des soins" dans l'hôpital al-Ahli touché, à Gaza-ville (nord), a annoncé en soirée sur X Tedros Adhanom Ghebreyesus, le chef de l'Organisation mondiale de la santé. Il s'agit de la première victime signalée après le raid, survenu au lendemain de l'annonce par Israël de l'extension de son offensive "dans la plus grande partie" du territoire palestinien dévasté et assiégé.

Selon la Défense civile palestinienne, la frappe s'est produite "quelques minutes" après un appel de l'armée israélienne à évacuer.

"Le service des urgences, le laboratoire, les appareils de radiographie (...) des urgences et la pharmacie ont été détruits", a détaillé M. Ghebreyesus, selon lequel l'établissement, dont 40 patients dans un état critique n'ont pas pu être évacués, "ne peut plus recevoir de nouveaux patients" dans l'immédiat.

Le ministère israélien des Affaires étrangères a confirmé qu'un appel à évacuer avait été émis. Il a assuré qu'"il n'y avait pas d'activité médicale" dans l'immeuble visé, et que "la frappe n'a fait aucune victime civile".

"Nous sommes sortis en courant", a témoigné Naïla Imad, rapportant "une énorme explosion". "Mes enfants et moi sommes à la rue. Nous avons été déplacés plus de vingt fois, nous ne savons plus où aller", a dit cette quadragénaire à l'AFP.

Sur des images de l'AFP, de gros blocs de béton et des amas de métal tordu jonchent le site. L'explosion a laissé un trou béant dans le bâtiment, aux portes en fer arrachées.

"C'était l'enfer", a raconté Khaled Dalloul, évacué avec son oncle. "Il n'y a aucun endroit pour se faire soigner ni dormir. C'est une condamnation à mort collective".

Le complexe "était utilisé par des terroristes du Hamas pour (...) des attaques contre des civils et troupes israéliens", a affirmé l'armée israélienne, qui accuse régulièrement le mouvement d'utiliser les hôpitaux - protégés par le droit international humanitaire - comme centres de commandement, ce que ce dernier nie.