Une attaque de missiles sur Odessa endommage des "infrastructures portuaires", annonce Kiev

D'importants contingents des forces russes sont à l'offensive dans le secteur de Koupiansk, dans le nord-est de l'Ukraine, et se livrent à de violents combats, ont annoncé lundi des responsables ukrainiens.

L'armée ukrainienne a lancé une contre-offensive dans l'est et le sud il y a plusieurs semaines. Mais les responsables ont souligné une intensification de l'activité russe près de Kupiansk et à proximité de Lyman, des villes du nord-est reprises par l'Ukraine à la fin de l'année dernière.

Ils ont déclaré que de grands groupes de personnel russe tentaient maintenant de percer les lignes de défense ukrainiennes dans la région.

"Pendant deux jours consécutifs, l'ennemi a été activement à l'offensive dans le secteur de Kupiansk dans la région de Kharkiv", a écrit la vice-ministre de la Défense Hanna Maliar sur Telegram.

"Nous défendons. De violents combats se déroulent et les positions des deux camps changent de manière dynamique plusieurs fois par jour."

Serhiy Cherevatyi, porte-parole du groupe de troupes de l'est de l'Ukraine, a déclaré que l'armée russe avait amassé plus de 100 000 soldats et plus de 900 chars dans la région.

Ce chiffre, a-t-il déclaré à la télévision nationale, est comparé aux niveaux de troupes soviétiques d'environ 120 000 hommes au plus fort de la guerre de Moscou de 1979-89 en Afghanistan. Kyrylo Budanov, chef du renseignement ukrainien, a estimé en mai que 370 000 soldats russes se trouvaient à l'intérieur du pays.

Les forces russes dans la région, a déclaré Cherevatyi, avaient enrôlé des unités aéroportées et leurs meilleures unités d'infanterie motorisées.

"L'ennemi concentre tout pour percer les défenses des troupes ukrainiennes", a-t-il déclaré.