Le chef de la diplomatie iranienne, Abbas Araghchi, a rencontré lundi à Mascate un haut responsable des rebelles houthis du Yémen, soutenus par Téhéran, a indiqué son ministère.

Le ministère des Affaires étrangères a publié des photos du principal négociateur des Houthis, Mohammed Abdelsalam, s'entretenant dans la capitale omanaise avec Araghchi, qui a multiplié les visites dans la région après qu'Israël a juré de riposter à l'attaque de missiles lancée par l'Iran contre son territoire le 1er octobre.

Abbas Araghchi a rencontré "Mohammad Abdelsalam, le porte-parole et négociateur en chef du gouvernement du salut national du Yémen", indique la légende des photos.

Le ministre des Affaires étrangères iranien Abbas Araghchi, à gauche sur la photo, avec son homologue irakien, Fouad Houssein, le 13 octobre à Bagdad. © AP Photo/Anmar Khalil)



L'Iran a tiré 200 missiles sur Israël le 1er octobre, affirmant riposter à l'assassinat du chef du Hamas à Téhéran, imputé à Israël, et à ceux du chef du Hezbollah et d'un général des Gardiens de la révolution iraniens dans une frappe israélienne près de Beyrouth le 27 septembre.

Les Houthis, qui contrôlent de larges pans du Yémen, font partie, notamment avec le Hamas palestinien et le Hezbollah libanais de "l'axe de résistance" animé par l'Iran qui réunit des groupes armés opposés à Israël.

Avant Mascate, M. Araghchi s'est successivement rendu au Liban, en Syrie, en Arabie Saoudite, au Qatar et en Irak, pour des discussions centrées sur la recherche d'un cessez-le-feu au Liban et à Gaza, et les moyens d'empêcher une propagation de la guerre à toute la région.

Dimanche, M. Araghchi a réaffirmé que l'Iran était "totalement prêt à faire face à une situation de guerre", assurant toutefois "nous ne voulons pas la guerre, nous voulons la paix".