L'Unrwa joue un "rôle vital" dans la bande de Gaza, assiégée et dévastée par plus d'un an de guerre entre Israël et le Hamas, a affirmé le porte-parole du ministère qatari des Affaires étrangères, Majed al-Alsari, en soulignant que le pays du Golfe s'était engagé récemment à lui fournir 100 millions de dollars.

"Arrêter de soutenir l'Unrwa aurait des conséquences catastrophiques, tout comme le fait de l'empêcher d'opérer dans les territoires palestiniens", a-t-il prévenu lors d'une conférence de presse à Doha.

Le Parlement israélien a adopté lundi à une écrasante majorité un texte qui interdit "les activités de l'Unrwa sur le territoire israélien". Un second texte interdit aux responsables israéliens de travailler avec l'Unrwa et ses employés, ce qui devrait considérablement perturber ses activités dans les territoires palestiniens.



"La communauté internationale ne peut rester silencieuse face à ce mépris de ses institutions internationales", a affirmé le responsable qatari, dont le pays tente depuis des mois de négocier un accord de trêve et une libération des otages retenus à Gaza.

Pour essayer de sortir de l'impasse avant la fin du mandat du président Joe Biden, Washington et Doha ont annoncé la semaine dernière une nouvelle série de pourparlers pour explorer de nouvelles options.

À quelques jours de l'élection présidentielle aux États-Unis, le 7 novembre, Al-Ansari a dit ne pas s'attendre pas à ce que le scrutin ait un "résultat négatif (...) sur le processus de médiation lui-même".

Le Qatar estime traiter "avec des institutions et, dans un pays comme les États-Unis, les institutions ont intérêt à chercher une solution à cette crise".