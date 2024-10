En un instant, Ali Kanaan a perdu sa mère, sa belle-soeur, deux neveux et une nièce, tués dans des raids israéliens sur un village de l'est du Liban, région qui a vécu lundi sa journée "la plus violente" depuis le début du conflit.

À al-Allaq, la maison familiale où vivait sa mère offre un paysage de désolation. Il ne reste plus que des tas de pierres, des pans de béton écroulés et des tiges de fer tordues, d'où émergent des ustensiles de cuisine. Projeté par le souffle de l'explosion, un vieux tapis roulé gît non loin de là.

Les frappes israéliennes sur ce village de la région de Baalbeck ont fait 16 morts, d'après le ministère de la Santé libanais. Elles ont touché deux maisons, dont celle de la famille Kanaan, au milieu de vastes terres agricoles. Les raids ont commencé peu avant 19H00 (17h00 TU) avec "une frappe sur une maison à l'entrée du village qui a fait des morts", raconte Kanaan. Ses frères se précipitent pour participer aux opérations de sauvetage, et retirer les victimes de sous les décombres.

Un autre bombardement de l'armée israélienne, qui dit frapper le mouvement islamiste libanais Hezbollah, secoue le secteur. "Ils ont frappé notre maison", raconte Kanaan. "Ma mère est morte, son aide à domicile aussi et ma belle-soeur. Tout comme un neveu de six ans, une nièce qui avait un an, et le fils de mon autre frère qui avait sept ans", lâche-t-il. "C'était un massacre", se lamente-t-il. "C'est une maison de civils, il y avait des enfants et des femmes, il n'y a rien autour de nous".

Lundi, au moins 60 personnes ont été tuées et 58 blessées dans les frappes israéliennes menées sur une douzaine de localités de la région de Baalbeck et dans la plaine de la Békaa, selon le ministère de la Santé libanais.

Lundi a été la journée "la plus violente" depuis le début de la guerre, selon le gouverneur de la province Bachir Khodr. "Deux-tiers des victimes étaient des femmes et des enfants", a-t-il dit à l'AFP, précisant que les opérations visant à déblayer les décombres se poursuivent. D'après lui, une trentaine de frappes ont visé la province lundi. Six personnes ont été tuées par un raid sur "la Caserne de Gouraud". Site désaffecté datant du mandat français et nommé en honneur du général français qui a proclamé l'État du Grand Liban en 1920, transformé en bidonville, il est occupé depuis des décennies par des familles pauvres à la périphérie de la ville de Baalbeck.

Mardi, certains résidents inspectaient les ruines, espérant sauver ce qui pouvait l'être. De part et d'autre d'une ruelle, des monticules de décombres. Ici, des panneaux solaires et un matelas en mousse. En arrière-plan apparaissent les colonnades romaines des ruines de Baalbeck, classées au patrimoine de l'Unesco. "Ce qui se passe dans le pays est catastrophique", déplore Mohamed Rifaï, dont la maison est endommagée. "Les gens qui ont été tués sont des innocents, ils n'ont rien à voir avec tout ça, ni avec le Hezbollah", poursuit-il.