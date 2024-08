L'armée israélienne indique avoir identifié "environ 55 projectiles" tirés du Liban sur le nord d'Israël et le Golan syrien occupé, après l'annonce par le Hezbollah d'une série de tirs de roquettes contre des positions militaires israélienne. "Certains projectiles ont été interceptés et d'autres sont tombés dans des zones inhabitées. Aucun blessé n'a été recensé", indique l'armée israélienne dans un communiqué.

Plus tôt le Hezbollah avait annoncé avoir tiré plusieurs salves de roquettes contre des positions de l'armée israélienne sur le plateau du Golan occupé et annexé par Israël en "riposte" à des frappes qui l'ont visé la veille dans l'est du Liban, loin du secteur frontalier entre Israël et le Liban où les échanges de tirs sont quasi quotidiens entre l'armée israélienne et le Hezbollah depuis plus de 10 mois. Le mouvement islamiste allié de Téhéran précise que ses combattants ont déclenché "d'intenses barrages de roquettes" contre deux positions militaires sur le Golan "en réponse à l'attaque de l'ennemi israélien sur la région de la Békaa".