Une frappe russe fait une vingtaine de blessés, dont des mineurs, à Kharkiv

Le dissident russe Vladimir Kara-Murza, libéré le mois dernier dans le cadre du plus grand échange de prisonniers depuis la guerre froide, a été interviewé par la chaîne publique britannique BBC. Dans cet entretien diffusé ce dimanche, il déclare qu'il prévoit de retourner un jour en Russie.

Vladimir Kara-Murza, lors d'une conférence de presse à Londres le 20 septembre 2024. © AP Photo/Kin Cheung

"Je ne me contente pas d'y croire, je sais que je serai de retour chez moi en Russie et que cela se produira bien plus tôt que vous ne pouvez l'imaginer", a-t-il affirmé. "Vous savez, dit-il à Laura Kuenssberg qui mène l'entretien, quand l'avions décollait de l'aéroport Vnukovo de Moscou vers Ankara le 1er août, l'officier des services secrets russes qui m'accompagnait s'est tourné vers moi et m'a dit : regarde bien par le hublot, car c'est la dernière fois que tu vois ta mère patrie. J'ai éclaté de rire et lui ai répondu : et mec, je sui sun historien, je ne fais pas que penser, je ne me limite pas à croire, je sais que je vais revenir en Russie et ce sera plus tôt que tu ne l'imagines."

Kara-Murza a ajouté que sa liberté "ne semblait pas réelle" et c'était comme s'il avait "regardé une sorte de film".

Le double citoyen anglo-russe faisait partie des 24 prisonniers libérés lors de l'échange en août, dont un tueur à gages du Kremlin.

Il a affirmé n'avoir jamais regretté son geste, "ça ne pouvait pas se passer autrement, car j'ai toujours eu l'intime conviction qu'un homme politique doit rester dans son pays. Ce n'est pas possible autrement. Car comment pourrais-je demander à mes compatriotes russes de s'ériger contre la dictature de Poutine si je ne le faisais pas moi-même, si j'était tranquillement assis quelque part dans un endroit sûr. Ce serait hypocritique, immoral, impossible."

Kara-Murza, 43 ans, est devenu l'une des voix les plus éminentes de l'opposition en exil depuis sa sortie de prison, où il purgeait une peine de 25 ans de prison pour trahison pour son opposition publique à la guerre en Ukraine. Il détient des passeports russe et britannique.