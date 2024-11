Le bilan de la frappe russe lundi sur la ville portuaire d'Odessa, dans le sud de l'Ukraine, a grimpé à au moins 10 morts et 43 blessés, dont quatre enfants, ont annoncé les services de secours ukrainiens.

A ce stade, "10 personnes sont décédées et 43 autres ont été blessées, dont quatre enfants", ont annoncé les services de secours sur Telegram. Selon le gouverneur régional, Oleg Kiper, sept policiers, un soignant et deux habitants figurent parmi les morts. Son précédent bilan faisait état de huit personnes tuées et 39 blessées.