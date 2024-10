Une frappe russe sur Kharkiv fait deux morts et au moins 30 blessés

Une attaque russe sur Kharkiv, la deuxième ville d'Ukraine, a fait deux morts et plus de trente blessés, ont annoncé les autorités régionales. "Deux morts et plus de trente blessés à la suite des frappes de la journée", a déclaré sur les réseaux sociaux le chef de l'administration régionale de Kharkiv, Oleg Synegoubov, précisant que le déblaiement des décombres était en cours. Il a précisé que les victimes étaient un homme et une femme âgés de plus de 70 ans.

Le chef de la région de Zaporijjia, Ivan Fedorov, a par ailleurs indiqué qu'un homme de 71 ans qui circulait en voiture dans le village de Prymorske, sur la rivière Dnipro, au sud de la capitale régionale et à proximité de la ligne de front, avait également été tué par un tir de drone russe. Une femme qui était avec lui dans le véhicule a été blessée et hospitalisée, a-t-il précisé.

Dans l'Est du pays, où de violents combats sont en cours, les autorités ont indiqué qu'une attaque russe avait fait un mort et six blessés dans la ville de Kostiantynivka. Le chef de la région de Donetsk, Vadym Filashkin, a par ailleurs indiqué que les forces russes avaient largué "trois bombes aériennes guidées sur la ville, touchant deux bâtiments résidentiels".

Par ailleurs, les autorités pro-russes des régions qu'elles contrôlent dans l'Est de l'Ukraine ont indiqué qu'un tir de drone ukrainien avait fait deux morts dans un village de la ligne de front.

Denis Puchiline, qui dirige la partie de la région de Donetsk occupée par la Russie, a précisé que deux hommes d'une quarantaine et d'une soixantaine d'années avaient péri dans le village de Zaitseve, proche de la ville de Gorlivka.